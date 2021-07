Tanti auguri Federica Montanaro

Casalincontrada, le congratulazioni dell’amministrazione comunale al vicesindaco Federica Montanaro per la Laurea Magistrale



Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Casalincontrada sono lieti di porgere le congratulazioni al Vice Sindaco Federica Montanaro per la Laurea Magistrale in “Scienze delle Amministrazioni- Public Management” conseguita il 22 luglio 2021 presso l’Università degli Studi di Teramo discutendo la tesi in “L’e-government nella pubblica amministrazione. Il progetto di digitalizzazione nel Comune di Casalincontrada”.



Nel 2019, ha concluso il percorso triennale presso la facoltà di Scienze Politiche – Amministrazione e Sviluppo Locale” con un lavoro sulla programmazione negli Enti Locali. Un percorso di studi che attesta l’affetto di Federica Montanaro verso il suo paese e che è frutto anche dell’esperienza da amministratore che la vede partecipe dal 2014 con l’Amministrazione a guida del Sindaco Vincenzo Mammarella.

L’amministrazione tutta si congratula per il titolo conseguito e Le augura buon lavoro.