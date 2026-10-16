Laurea di Matteo D'Arcangelo

Al nostro meraviglioso figlio Matteo.



Oggi è un giorno importante, uno di quelli che restano impressi nella memoria e nel cuore. Un traguardo raggiunto con impegno, sacrifici, momenti di difficoltà e, immaginiamo, anche qualche dubbio lungo il cammino.

Quest'anno ti sei intestardito, con determinazione e coraggio, per raggiungere il tuo obiettivo: la laurea. Hai affrontato ogni difficoltà senza arrenderti e, alla fine, ci sei riuscito. Hai dimostrato a te stesso e a tutti noi che, quando desideri davvero qualcosa, sai lottare fino in fondo per conquistarla.

Oggi potremmo dirti quanto siamo orgogliosi della tua laurea triennale, di questo obiettivo che finalmente si realizza e della strada che hai percorso per arrivare fin qui. E lo siamo, immensamente. Ma se c'è una cosa che desideriamo tu sappia, è che il nostro orgoglio più grande va ben oltre una pergamena, un voto o un titolo da aggiungere al tuo nome.

Siamo orgogliosi dell'uomo che sei diventato.

In un mondo che spesso sembra volerci tutti uguali, dove si corre per arrivare primi, si guarda all'apparenza e si misura il valore delle persone attraverso i risultati, noi siamo orgogliosi che tu abbia qualcosa di molto più prezioso: la tua umanità.

Ci auguriamo che tu non perda mai la capacità di pensare con la tua testa, di emozionarti, di farti delle domande, di riconoscere ciò che è giusto e di avere il coraggio di difendere i tuoi valori, anche quando sarebbe più facile adeguarsi agli altri.

Non vogliamo che tu diventi un robot programmato per raggiungere obiettivi, collezionare successi e rispondere alle aspettative del mondo. Vogliamo che tu rimanga un uomo capace di sentire, di amare, di rispettare, di scegliere e, quando necessario, anche di sbagliare e ricominciare.

Perché la vera intelligenza non è soltanto quella che si dimostra sui libri, così come il successo non si misura soltanto da ciò che si riesce a conquistare. La vera grandezza si riconosce nel modo in cui trattiamo gli altri, nella sincerità dei nostri sentimenti, nella coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, nella capacità di restare persone vere anche quando la vita ci mette alla prova.

E noi speriamo che tu continui a essere proprio questo: una persona autentica, con i propri pregi e i propri difetti, con le proprie idee, le proprie fragilità e i propri sogni. Una persona che non abbia paura di essere diversa, se questo significa essere fedele a se stessa.

La vita non sarà sempre semplice. Ci saranno porte che si apriranno e altre che si chiuderanno, delusioni, scelte difficili e momenti in cui ti sembrerà di non sapere quale direzione prendere. Quando accadrà, ricordati che non dovrai dimostrare niente a nessuno per meritare il nostro amore e la nostra stima. Non dovrai essere sempre forte, sempre sicuro o sempre all'altezza delle aspettative.

Per noi non sarai mai soltanto i tuoi successi, ma neanche i tuoi insuccessi. Sarai sempre tu, nostro figlio, la persona che abbiamo visto crescere e che continueremo ad amare in ogni stagione della sua vita.

Se oggi festeggiamo il professionista che potrai diventare domani, è soprattutto perché crediamo nell'uomo che sei oggi. Ti auguriamo di costruire un futuro che ti renda indipendente, soddisfatto e libero, ma soprattutto di scegliere una vita che ti somigli, senza sacrificare ciò che sei per compiacere gli altri o inseguire traguardi che non senti tuoi.

Cammina a testa alta, ma non guardare mai nessuno dall'alto in basso. Sii ambizioso, ma non a scapito della tua coscienza. Sii forte, ma non vergognarti della tua sensibilità. E non smettere mai di essere una persona vera, in un mondo che a volte sembra aver dimenticato quanto questo sia importante.

Oggi, mentre ti guarderemo celebrare questo traguardo, nei nostri occhi ci sarà molto più della gioia per una laurea. Ci saranno tutti gli anni trascorsi insieme, le preoccupazioni, le speranze, le volte in cui abbiamo cercato di indicarti la strada e quelle in cui abbiamo dovuto imparare a lasciarti trovare la tua. Noi genitori abbiamo sempre cercato di stare un passo avanti, per proteggerti, e uno indietro, per non essere di troppo. Sicuramente, a volte, abbiamo sbagliato, ma ogni nostra scelta è sempre nata dall'amore e dal desiderio di accompagnarti nel modo migliore possibile.

Perché crescere significa anche questo: imparare, poco alla volta, a camminare con le proprie gambe. E per noi genitori non c'è emozione più grande che vedere il proprio figlio diventare un uomo, con una strada davanti a sé e la libertà di percorrerla a modo suo.

Non sappiamo quali traguardi raggiungerai ancora, né quali sorprese ti riserverà la vita. Ma sappiamo cosa ti auguriamo più di ogni altra cosa: di essere felice, di essere libero, di essere circondato da persone sincere e di poterti guardare allo specchio, ogni sera, riconoscendo sempre la persona che sei.

Congratulazioni, amore nostro.

Oggi festeggiamo la tua laurea triennale, ma soprattutto festeggiamo te. L'uomo che sei, i valori che porti dentro e tutto quello che ancora diventerai.

Non dimenticare mai che, qualunque strada sceglierai, ci sarà sempre un posto in cui non dovrai dimostrare nulla, dove sarai accolto per quello che sei e amato senza condizioni.

Quel posto è casa. E noi saremo sempre qui.

Con tutto l'amore e l'orgoglio del mondo,

Mamma e Papà ❤️