Anthony Phillip Tedesco da Bolognano fu uno dei più grandi disegnatori ed illustratori statunitensi

Antonio “Anthony” Phililp TEDESCO nacque a Musellaro (comune autonomo fino al 1927 in provincia di Chieti), frazione di Bolognano, in via Centrale, il 7 gennaio del 1899 da Domenico (trentatreenne “contadino” nato a Musellaro) e Reginalda Santilli (ventinovenne nata a Vittorito). L’atto di nascita fu registrato dinanzi all’allora Sindaco di Musellaro Daniele Vincenti. Il matrimonio dei genitori di Antonio si era tenuto il 2 marzo del 1895 a Vittorito (AQ).

La famiglia Tedesco sbarcò ad “Ellis Island” nel 1903 stabilendo la residenza nel Massachusetts. Antonio oramai Anthony Phillip si laureò alla “Havard University” nel 1923. La sua passione c'era il disegno così si recò, per la specializzazione, alla “Wentworth Institute Technology” di Boston. Studiò anche alla “Newton Technical High School”.

Il 17 agosto del 1925 sposò l’italo-americana Francesca Bianchi che gli diede due figli: Phillip Jr. e Frances. Divenne subito famoso come abilissimo disegnatore ed illustratore.

Fu “Art Director”, dal 1928 al 1945, della “Doubleday Doran and Co.” (casa editrice americana fondata come nel 1897 e che nel 1947 era la più grande negli Stati Uniti).

Dal 1939 al 1942 collaborò anche con la “Graphic Arts” e con la “Trade Book Clinic”.

Nel 1945 divenne “Art Director” della “Grosset and Dunlap Inc.” (nel suo nuovo ruolo, ha lasciato il segno, per aver realizzato progetti per ridisegnare molti libri sulla backlist dell'editore e nuovi volumi nel serie giovanile). La “Grosset and Dunlap Inc.” gli aprì uno studio a Broadway.

Più volte risultò il “designer” di molti libri esposti alla “Graphic Artistic” di New York. Esposizioni dei libri anche al “Best Books of Year Exhbn.”. Scrisse recensioni ed articoli per: “Publishers Weekly”, “Bookbinding Mag.”, “Printer” e “Silvermine Guild Annual Year Book”. Ha avuto importanti ruoli nella “Soc. of Illustrators” di New York. Autore del “What is Book Illustration”. Fu lui a disegnare e pensare nuove e coinvolgenti copertine per i libri di Jane Austen (la popolarissima scrittrice britannica n.1775-m. 1817).

Nel 1940, Antonio “Anthony” Phililp TEDESC, trasferì la residenza della famiglia a Garden City, Contea di Nassau, New York.