Zafferano Oro Rosso d’Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si terrà il 21 febbraio pv la celebrazione di uno dei prodotti più importanti della Regione Abruzzo: lo Zafferano.

A dirlo stamattina presso la Provincia di Chieti i Delegati regionali abruzzesi dell’Accademia della Cucina Italiana che fanno parte del coordinamento territoriale.

Ogni anno si celebra un prodotto italiano nelle cene conviviali in tutta Italia in un giorno stabilito nel mese di ottobre, e come ha detto Giovanni Maria D’Amario, coordinatore territoriale, i delegati regionali abruzzesi hanno voluto che questo tradizionale incontro nazionale si celebrasse anche a livello regionale promuovendo un prodotto locale.

Quest’anno è lo Zafferano chiamato Oro Rosso d’Abruzzo ad essere protagonista delle cene ecumeniche del 21 febbraio 2020 delle nove delegazioni regionali.

Alle cene ecumeniche del 21 febbraio, oltre gli accademici e i loro ospiti, parteciperanno relatori importanti che relazioneranno sul prodotto, sulle sue proprietà organolettiche e la possibilità di essere utilizzato in molte pietanze.

Presenti alla conferenza stampa oltre ai nove delegati regionali, il coordinatore territoriale Giovanni Maria D’Amario, il consigliere nazionale Mimmo Russi e l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo.

L’Accademia della Cucina Italiana ha tra i suoi obiettivi e scopi far conoscere e conservare i prodotti e le tradizioni della cucina italiana in tutto il mondo e l’iniziativa di celebrare una cena ecumenica in Abruzzo con un prodotto locale è molto importante e di sicuro successo.