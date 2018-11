Sequestrato un Pitbull. Un romeno prima lo ha abbandonato poi lo ha sottratto al canile

La Polizia Municipale ha oggi recuperato un pittbull che l’anno scorso era scomparso dal canile dove era stato ricoverato a seguito di un abbandono. L’operazione è stata svolta dal nucleo Ambiente con il coordinamento del maggiore Donatella Di Persio.

“Lo scorso anno il cane venne abbandonato e dal microchip è stato accertato il proprietario – riferiscenriferisce l’assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro - si tratta di un rumeno che era ripartito per il suo Paese e aveva lasciato l’animale incustodito. Per l’abbandono gli agenti intervenuti hanno provveduto all’epoca a denunciare l’uomo, come prescrive la legge e a tutelare l’animale accogliendolo nel canile.

Ma la storia non è finita qui, perché di recente, una volta tornato in Italia l’uomo è andato al canile a reclamare il suo cane, che ovviamente non gli è stato riconsegnato. Dopo 10 giorni da questa richiesta il pittbull è sparito e la Lega del Cane ha sporto denuncia che ci è stata trasmessa dalla Municipale nei giorni scorsi.

Proprio durante la notifica della denuncia al proprietario abbiamo trovato il cane nell’abitazione di lui, sulla Tiburtina e si è proceduto a prelevare nuovamente l’animale, posto oggi sotto sequestro”.