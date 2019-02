Elezioni Abruzzo 2019: info su spostamento dei seggi, tessere elettorali e carte d'identità

"Tessere elettorali. Entra nel vivo l'attività degli Uffici Elettorali del Comune di Pescara, che in questi giorni sono operativi per tutte le attività connesse al voto, dal rinnovo della tessera elettorale al rilascio delle carte d'identità. Operazioni che potranno essere svolte rivolgendosi all'Urp posto a piano terra del palazzo ex Inps, lato Corso Vittorio Emanuele.

Nel link tutti gli orari per le tessere: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=147&idnews=7786

Mentre sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 22 sarà possibile ottenere il rilascio delle carte d'identità elettroniche per i soli fini del voto.

Spostamento seggi elettorali.

Alcune importanti precisazioni, invece riguardano lo spostamento a causa dei lavori dei seggi elettorali n. 131 – 132 – 133 – 134 dalla tradizionalmente ubicati nei locali della Scuola A. Cascella di San Silvestro Colle, com'è noto oggetto di interventi di adeguamento dei suoi spazi. Il seggio per gli elettori di San Silvestro sarà ubicato all'interno della Scuola primaria "Pineta D'Annunzio", in via Scarfoglio n. 35 (zona San Silvestro spiaggia).

Per quanto riguarda invece il Seggio Elettorale n. 104, da via Lago Sant'Angelo, questo verrà definitivamente spostato nella sede di via Sacco n. 180, vale a dire nei locali della Scuola dell'infanzia e primaria "Don Lorenzo Milani". I seggi n. 112 e 113, sempre di via Lago Sant'Angelo, andranno infine nella di via Salara Vecchia n. 34, all'interno della Scuola primaria "Gianni Rodari".

Una precisazione doverosa, lo spostamento del seggio elettorale n. 104 da via Lago Sant'Angelo alla nuova sede di via Sacco n. 180, sia perché sulle schede elettorali ancora valide gli elettori trovano ancora l'indirizzo della vecchia sede di via Lago S.Angelo, sia perché il sistema informatizzato che gestisce la procedura di stampa dei nuovi certificati, non rileva il cambio di indirizzo nel caso in cui rimanga comunque inalterata la numerazione della sezione: di conseguenza è indispensabile essere informati per votare nella giusta sezione.

Voto negli ospedali.

C'è poi come di consueto la possibilità di votare anche negli ospedali, seggi speciali saranno sia al Santo Spirito che alla clinica Pierangeli, basta farlo sapere con cospicuo anticipo ai responsabili delle strutture e al Comune che rilascerà il nulla osta in tempi brevissimi, purché in possesso della documentazione necessaria al voto.

Scrutatori altre competizioni elettorali per il 2019.

E' infine online l'avviso pubblico per acquisire gli elementi utili allo svolgimento dei "sorteggi" degli scrutatori da utilizzare nelle tornate elettorali del 2019, successivamente alle elezioni regionali del 10 febbraio 2019.

Come per l'anno 2018, anche quest'anno viene riproposto: possono presentare la dichiarazione coloro che risultano già regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale del Comune di Pescara e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Disoccupato / Inoccupato (alla data della presente dichiarazione e alla data della tornata elettorale di riferimento, verificabile con regolare iscrizione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e dichiarando il possesso del proprio titolo di studio);

Studente Scolastico o Universitario

Pensionato minimo / Esodato / Cassintegrato / Soggetto in Mobilita

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate compilando il modulo allegato all'avviso e comunque disponibile anche all'Ufficio Elettorale. La dichiarazione, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata a pena di esclusione entro e non oltre il 15 MARZO 2019, con le seguenti possibili modalità: direttamente tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara, sito in Piazza Italia n. 1; a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it . In tal caso nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Dichiarazione ai fini dei Sorteggi per la Nomina a Scrutatore di Seggio Elettorale"; con raccomandata A/R da spedire a: Comune di Pescara – Ufficio Elettorale, Piazza Italia n. 1 – 65121 Pescara; in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione".