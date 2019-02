Beppe Grillo chiede indietro dagli abruzzesi 700mila euro, ambulanze e spazzaneve

Il risultato elettorale delle regionali 2019 in Abruzzo, che ha visto Sara Marcozzi piazzarsi in 3 posizione con il 20% dei voti, non è piaciuto a Beppe Grillo.

Il comico e cofondatore del Movimento 5 Stelle è impegnato sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna con il suo spettacolo "Insomnia (Ora Dormo!)".

Durante lo show, parlando del risultato elettorale, ha detto di accettare il risultato delle urne però ha chiesto ufficialmente indietro i 700mila euro che i pentastellati hanno dato agli abruzzesi nel 2018 insieme alle 4 ambulanze e gli spazzaneve.

La dichiarazione: