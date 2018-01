E' scomparso Daniele Becci presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara

Daniele Becci, neo presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara e da anni presidente della Camera di Commercio di Pescara, si è spento questa sera poco prima delle 20 nell'ospedaledi Pescara.

Becci era ricoverato nel reparto di Cardiologia dell'ospedale di Pescara ed è deceduto in seguito a una crisi cardiaca nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale sanitario.

Sul decesso di Becci sono arrivate le note del sindaco di Pescara Marco Alessandrini che ha dichiarato di essere addoloratissimo:

"La morte improvvisa di Daniele Becci mi ha lasciato senza parole. Provo un grande dolore per la perdita di un "superpescarese", che ho visto sempre in prima linea per la città e sempre pronto a fare squadra, perché il territorio potesse crescere, progredire, andare avanti.

Perdiamo un amico sincero, un uomo di carattere, un leader che ha saputo guardare oltre i confini d'Abruzzo per trovare al comparto economico pescarese e al suo indotto nuove strade da percorrere.

Era molto preso dal processo di unificazione che lo aveva visto a capo della nuova squadra camerale, un ruolo a cui teneva tantissimo e per cui si era speso con tutta l'energia di cui era capace, perché significava poter fare di più e meglio per la sua terra.

La sua scomparsa ci lascia attoniti, in lui abbiamo avuto sempre un interlocutore competente e operativo, un compagno di viaggio, anche, per il solido lavoro di collaborazione e le tante intese siglate con la Camera di Commercio di cui è stato guida e motore, l'ultima quella per le Luci d'Artista, prima di Natale, che lo avvinceva particolarmente.

Davvero con grande dolore lasciamo un amico, una persona di spirito, un uomo di grande bontà e dedizione e a nome della Giunta e dell'Amministrazione tutta, voglio esprimere la totale vicinanza alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici, perché la sua scomparsa così improvvisa e così prematura è davvero una grande perdita per le istituzioni e per la nostra comunità cittadina".