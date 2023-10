Corradino d'Ascanio: l'inventore di una delle icone italiane era di Popoli

Corradino d'Ascanio (1891-1981) è stato un ingegnere, inventore e designer italiano. È conosciuto soprattutto per aver progettato il primo elicottero funzionante e per il suo lavoro come capo progettista alla Piaggio, dove ha creato il celebre scooter Vespa.

Nato a Popoli, in Provincia di Pescara, nel 1891, d'Ascanio ha dimostrato fin da giovane un grande interesse per la meccanica e l'ingegneria. Dopo aver completato gli studi all'Università di Roma, ha iniziato a lavorare come ingegnere aeronautico presso l'azienda Agusta. È qui che ha iniziato a sviluppare il suo interesse per gli elicotteri.

Nel 1923, d'Ascanio ha progettato e costruito il suo primo elicottero funzionante, chiamato "D'AT3". Questo prototipo ha aperto la strada per lo sviluppo di elicotteri moderni e ha dimostrato il suo talento e la sua visione come inventore. Il suo lavoro nel campo degli elicotteri è stato così innovativo che ha attirato l'attenzione di importanti figure dell'epoca, come il famoso aviatore Amelia Earhart.

Un'icona italiana: la Vespa

Tuttavia, d'Ascanio è diventato famoso a livello mondiale grazie al suo lavoro alla Piaggio. Nel 1946, l'azienda italiana aveva bisogno di un veicolo economico e pratico per soddisfare le esigenze di trasporto postbellico. D'Ascanio ha quindi progettato la Vespa, un ciclomotore di grande successo che è diventato un'icona italiana.

La Vespa è diventata simbolo di libertà e stile, ed è ancora popolare oggi.

Altri progetti, premi e onorificenze

D'Ascanio ha continuato a lavorare come designer e inventore per molti anni. Ha sviluppato numerosi altri progetti, tra cui aeroplani, motociclette e persino un'auto elettrica. La sua carriera è stata caratterizzata da un costante desiderio di innovazione e di trovare soluzioni pratiche per le sfide del suo tempo.

Corradino d'Ascanio è stato riconosciuto a livello internazionale per i suoi contributi nel campo dell'ingegneria e del design. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, tra cui il prestigioso premio Leonardo da Vinci nel 1952. La sua eredità si può ancora trovare oggi, non solo nella popolarità della Vespa, ma anche nella continua ricerca di soluzioni innovative nel campo dei trasporti.

Corradino d'Ascanio è stato un uomo visionario e creativo, le sue invenzioni hanno avuto un impatto significativo sulla nostra società. Il suo lavoro nel campo degli elicotteri e il design della Vespa continuano ad ispirare e influenzare le generazioni future di ingegneri e designer.