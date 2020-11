Al centro commerciale Porte di Pescara apre Interspar

Il Centro Commerciale Porte di Pescara, punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel territorio, rinnova la sua offerta con l’apertura di un nuovo ipermercato a marchio Interspar: una garanzia di convenienza e qualità, ma anche di attenzione al cliente.

Da giovedì 12 novembre, i clienti del Centro potranno scoprire di persona tutte le novità per la loro spesa quotidiana, in un ipermercato moderno e completamente rinnovato non solo nell’estetica ma anche nei servizi, per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

Oltre al nuovo ipermercato, nella Galleria del Centro gli appassionati di shopping continueranno a trovare tutto ciò che hanno sempre apprezzato: tanti negozi, tante comodità e soprattutto tanta sicurezza, con ambienti sanificati più volte al giorno e con la massima attenzione al rispetto di tutte le regole.

Se volete scoprire per primi come il nuovo ipermercato rivoluzionerà la vostra spesa di tutti i giorni, non perdetevi l’inaugurazione di Interspar giovedì 12 dicembre al Centro Commerciale Porte di Pescara, in via Tiburtina Valeria, 386.

Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro potete collegarvi al sito www.portedipescara.it e alla pagina Facebook centrocommercialeportedipescara.