Bottega Genobile, a Pescara Colli il primo punto vendita fisso della famiglia Genobile

Sicuramente siamo rimasti tutti con le mani abbassate dato che il marchio Genobile, da oltre 130 anni, è indissolubilmente legato alla lavorazione e alla trasformazione delle carni suine e alla vendita ambulante di porchetta.

Il 14 novembre scorso la famiglia Genobile ha inaugurato a Pescara Colli "Bottega Genobile", il primo punto vendita fisso.

A un mese dall'apertura Domenico Genobile, figlio di Nicola e fratello di Arianna e Serena, ci ha raccontato la come è nata l'idea della Bottega e dei menu pensati per accompagnarci fino alla fine dell'anno.

Abbiamo pensato di prendere un temporary shop nei pressi della Chiesa ed è stata una mossa vincente perché quel giorno abbiamo lavorato molto, come se fosse stato un giorno durante la festa."

L’idea di aprire una bottega è nata perché durante il periodo COVID la festa della Madonna dei Sette dolori non si è tenuta ed era vietata la vendita ambulante.

"La bottega è stata inaugurata il 14 novembre. A giugno la aprimmo come un temporary shop per poi tenerla.

"La nostra attività non è incentrata sul consumo del posto, non è un ristorante e già nasce come attività d’asporto con i vari camioncini.

Ha inciso positivamente perché i clienti, non andando nei ristoranti, vengono da noi e trovano gastronomia pronta, la porchetta e salumi artigianali. E’ una bella alternativa alla cena e pranzo.

In termini di fatturato possiamo dire che i camion ed il nostro settore è in crescita, influisce anche l’apertura della bottega perché sta ottenendo un buon successo sulla zona di Pescara Colli. La Bottega è il primo punto vendita fisso di Genobile, gli altri sono tutti punti itineranti.

Inoltre, in tempi di Covid, abbiamo lanciato il servizio di consegna a domicilio con il sito appgenobile.it, servizio che è ancora attivo.

Questo servizio è stato per noi molto importante durante il loockdown, abbiamo avuto molte richieste sia a Pescara che Chieti e tra pochi giorni sarà attivo il servizio delivery per pranzo e cena con primi, secondi, l'immancabile porchetta, panini gourmet e tante bontà.

Per info e prenotazioni 0871 362532 e 3662540689