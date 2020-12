The Urban Box Pescara, connubio tra arte e streetwear

Dare spazio ad arte e abbigliamento streetwear in un unico luogo.

È questa l'idea alla base di "The Urban Box" di Lorenzo Marone che da quasi 2 settimane ha inaugurato il nuovo negozio nel pieno centro di Pescara in Via Cesare Battisti n 26.

Ciao Lorenzo, quando è stato inaugurato il negozio?

“TUB esiste da otto anni. Prima eravamo in via Gobetti, poi ci siamo trasferiti in via Piave e l’11 dicembre abbiamo inaugurato il nuovo negozio in via Cesare Battisti.”

Come nasce l’idea di The Urban Box?

“L’idea nasce dall’abbinamento di due cose: l’arte e l’abbigliamento. Noi ci dividiamo tra spazio espositivo e la parte di vendita dell’abbigliamento. Le cose sono correlate perché il nostro focus è sullo street art e molti artisti si sono ridati nel campo dell’abbigliamento oppure hanno collaborato con grandi brand per creare delle linee specifiche.”

Qual è il vostro cliente tipo?

“E’ molto trasversale. Attualmente anche maison e alta moda più classiche sono entrate nel mondo dello streetwear. Il nostro pubblico è molto plurivalente.”

Quanto hanno influito sulla tua attività il Covid e le nuove misure del Governo?

“Purtroppo il Covid, nel nostro campo, ha inciso molto con importanti perdite di fatturato. Diciamo che da questa situazione sono nate altre nuove opportunità, come ad esempio c’è stato un grande slancio del l’e-commerce e magari precedentemente molte persone erano un po' dubbiose sull’acquisto online e nel primo loockdown anche chi non acquistato attraverso siti internet ora ha iniziato a farlo. Ovviamente è una piccolissima goccia in un grande oceano però sotto questo aspetto c’è stato un miglioramento delle vendite. Oggi possiamo dire che si è creata un’incertezza su queste chiusure e aperture con una settimana si e l’altra no.”

Quando partiranno i saldi?

“Attualmente stiamo applicando delle promozioni. Per quanto riguardano i saldi in Abruzzo sono stati fissati per il 5 gennaio. Non è cambiato nulla rispetto agli anni scorsi anche se, secondo me, alla luce del nuovo Decreto, ci vorrebbe un'apertura dopo le festività. Questo è il cambiamento che mi auguro per cominciare i saldi, perché restando chiusi diventa problematico.”

