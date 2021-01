Consegnata da Pasquarelli Auto la prima Peugeot 3008 Hybrid 2021 a Pescara

La nuova Peugeot 3008 Hybrid Plug-in Model Year 2021 è arrivata a Pescara

Nella giornata di oggi, presso la sede di Pasquarelli Auto a San Giovanni Teatino, Massimiliano Mauro, responsabile Peugeot di Pasquarelli Auto, ha consegnato le chiavi del nuovo SUV del Leone a Francesco Spina, amministratore del nostro network Cittanet.

L'auto, una Hybrid da 225 cavalli a trazione anteriore, monta un motore benzina da 180 CV e un motore elettrico da 110 CV. In modalità full electric la nuova 3008 ha una autonomia di 56 km con 0 emissioni. Il consumo medio dell'auto in modalità Hybrid è di 1,3 l /100 km con emissioni di CO2 pari a 35 g/km.

La gamma 3008 di Peugeot, già auto dell'anno 2017 e best seller con oltre 800.000 unità vendute, dopo 4 anni si rifà il look e continua a strizzare l'occhio all'ambiente. Il Model Year 2021 mostra una silhouette sportiva e di carattere.

A fare bella mostra di sè è l’inedito frontale che proprio in occasione del restyling è stato impreziosito dai fari full LED. A livello tecnico l'elettrificazione dei motori ha permesso di abbattere ulteriormente le emissioni di CO2 (anidride carbonica) e di NOx (ossido di azoto).

La gamma Peugeot Hybrid

Le concessionarie Pasquarelli Auto vi aspettano per farvi scoprire tutta la gamma Peugeot elettrificata. Oltre alla su citata 3008, la categoria delle vetture ibride comprende anche la 508 Hybrid e la 508 Stagion Wagon Hybrid, auto ibride ricaricabili in grado di rispondere a tutte le necessità di utilizzo ed in grado di combinare design innovativo, ridotto impatto ambientale e tecnologie innovative senza compromessi.

Le elettriche

Per quanto riguarda i veicoli totalmente elettrici, Pasquarelli Auto vi aspetta nei propri showroom per farvi scoprire anche il nuovo crossover elettrico 2008 e la nuova compatta 208, vetture che legano insieme un design innovativo, prestazioni ambientali straordinarie ed una tecnologia d’avanguardia.

Visite in Showroom in totale sicurezza

Tutte le sedi Pasquarelli Auto sono aperte ed operative al 100% sia per quanto concerne i servizi di vendita che per quanto riguarda i servizi legati all'assistenza. Gli showroom e le officine operano nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, avendo predisposto tutti i protocolli per la tutela della salute dei Collaboratori e dei Clienti.

Contatti

La Concessionaria Peugeot Pasquarelli Auto si trova a Sambuceto in Via Po, 17/A. Per maggiori informazioni visitate il sito www.pasquarelliauto.it o chiama lo 085446971.