"Penelopina pizza e nuvole" coming soon a Pescara e a Milano

Presto. Molto presto

Con questo messaggio, pubblicato ieri sul sul profilo facebook, Francesca Caldarelli Liuzzi, proprietaria dello stabilimento Penelope a Mare e dei ristoranti Penelope a Casa a Pescara e a Milano ha annunciato Penelopina la una nuova "avventura" che sta per iniziare.

L'imprenditrice pescarese, nei tanti commenti e domande che sono stati lasciati sotto il suo post, ha annunciato che ci saranno due aperture una a Pescara e una a Milano.

Il payoff "PIZZA E NUVOLE" lascia intendere qualcosa. In ogni caso, in attesa di scoprire di più su Penelopina, inviamo a Francesca un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura!