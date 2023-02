Manuela Dell'Elce di Lanciano è la vincitrice del concorso Acquista e Raddoppia di Pasquarelli Auto

Grande successo per il Concorso di Natale 2022 promosso da Pasquarelli Auto. La terza edizione di “Acquista e Raddoppia” non ha deluso le attese e si è confermata un vero e proprio appuntamento fisso e di rilievo nel calendario “automotive”.

Come da tradizione il Concorso è stato aperto a tutti i clienti che hanno acquistato un’auto nuova, usata o aziendale in una delle concessionarie Pasquarelli Auto di San Giovanni Teatino, Rocca San Giovanni, Vasto, San Salvo e Campobasso. Attraverso l’acquisto di una vettura ogni cliente ha guadagnato la partecipazione all’estrazione finale che si è tenuta lo scorso 31 Gennaio.

A vincere l’estrazione è stata Manuela Dell'Elce, una cliente di Lanciano che in data 30 Dicembre 2022 ha perfezionato l’acquisto di una Nuova Yaris Cross nella recente sede Toyota di Rocca San Giovanni. Come premio, lo scorso 10 febbraio, la fortunata cliente ha ricevuto un voucher di 15.000 euro che, come da regolamento, potrà essere utilizzato per l’acquisto di una ulteriore vettura in una delle concessionarie Pasquarelli Auto entro l’anno corrente.

Le due precedenti edizioni del Concorso di Natale firmato Pasquarelli Auto hanno permesso ai fortunati clienti di vincere una bellissima Toyota Aygo ed una fantastica Peugeot 208. Le due vetture sono state vinte rispettivamente nelle concessionarie di San Giovanni Teatino e San Salvo.

Con l’edizione appena conclusa di “Acquista e Raddoppia” la Dea bendata ha scelto nuovamente di premiare un cliente Toyota, questa volta della recente sede di Rocca San Giovanni. In questi tre anni tutti gli showroom hanno fatto da sfondo ad un momento di grande gioia per i nuovi proprietari delle auto vinte che hanno così visto ripagata la loro fiducia nei confronti di Pasquarelli Auto.