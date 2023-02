La farina di grillo arriva a Pescara? Ma "magnetele tu..."

La farina di grillo in breve tempo è diventato un argomento trend sia online che offline, a Torino è arrivato il primo panificio che ha proposto un pane con la farina di grillo, a Milano il primo hamburger, a Bologna due pizzaioli sono stati minacciati perché volevano usarla per le loro pizze e a Pescara…?

A Pescara la prima attività ad intervenire e parlare della farina di grillo è PiadaPiave (il primo ristorante in Abruzzo specializzato in Piadine Gourmet) che ha deciso di opporsi, in maniera scherzosa, all'utilizzo di questa tipologia di farina affiggendo all'ingresso del locale (in via Piave 102 nel pieno centro di Pescara) un cartello con la frase:

NON ABBIAMO GRILLI PER LA TESTA… FIGURIAMOCI NELLE PIADINE

COME DICIAMO IN ABRUZZO LA FARINA DI GRILLO “MAGNETELE TU!"

Ogni giorno - ci raccontano Matteo e Manuele Medri i proprietari di PiadaPiave - centinaia di clienti ci scelgono per via dei nostri prodotti freschi, genuini, ma soprattutto fedeli alla tradizione romagnola: le farine utilizzate per la stesura delle nostre "Piade", ad esempio, provengono direttamente da un antico molino a conduzione familiare sito in quel di Cesena. L'impasto invece è frutto di una ricetta segreta tramandata da generazioni. Una ricetta che non ci sogneremmo mai di rinnegare! Nel nostro menù abbiamo sia Piadine Tradizionali che Piadine Gourmet, piatti dai gusti ricercati e talvolta mai visti prima. È un segno che siamo aperti all’evoluzione e alla sperimentazione, pur rimanendo fedeli alle tradizioni. La nostra è più che altro una provocazione

