Kodicebagno S.R.L: Una Storia di Successo dal Trentino allâ€™Abruzzo

Pescara, 12 ottobre 2023 - Kodicebagno S.R.L è un'azienda che ha radici solide a Borgo Chiese, in provincia di Trento. Fondata nel 2009, l'azienda ha rapidamente guadagnato riconoscimento nel settore dell'arredamento bagno, distinguendosi per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione.

La Nascita di Kodicebagno e Kiamami Valentina

L'azienda Kodicebagno è nata dall'idea di un gruppo di esperti dell'arredamento bagno che desiderava offrire soluzioni innovative e di alta qualità per i loro clienti. Con il passare degli anni, Kodicebagno è diventata un punto di riferimento per chi cerca prodotti per il bagno di tendenza e funzionali.

IL BAGNO COMPLETO

Una Crescita Costante

Fin dalla sua nascita nel 2009, Kodicebagno ha fatto della qualità e del servizio il suo punto di forza. L'azienda è fin da subito specializzata nella vendita online di prodotti per arredare il bagno con il marchio

Kiamami Valentina. La loro vasta gamma di prodotti per il bagno, che spazia da mobili, docce, specchi fino agli accessori, è stata attentamente selezionata e personalizzata per garantire stile, design, qualità e durata nel tempo. Un altro punto forza di Kiamami Valentina sono i prezzi, decisamente competitivi, oltre ai packaging personalizzati dal logo e un’attenzione ai dettagli e al trasporto non indifferente.

L'Espansione ad Atri

Nel 2021, la Kodicebagno ha compiuto un passo significativo aprendo una sede logistica e di confezionamento ad Atri, in provincia di Teramo. Questo passo ha permesso all'azienda di offrire un servizio ancora più efficiente e rapido ai suoi clienti su tutto il territorio italiano.

Questa sede logistica ha implementato e migliorato il servizio di spedizioni, realizzando un magazzino di oltre 10.000 m2, contenente oltre 130.000 articoli in pronta consegna, ovvero entro 72ore e velocizzando così tutto il processo di invio anche nel resto d’Italia.

L'impegno per la Qualità

Ciò che rende davvero speciale Kodicebagno e Kiamami Valentina è il loro impegno per la qualità. Ogni prodotto offerto è stato selezionato con cura, garantendo che soddisfi gli standard essendo alla portata di tutti.

Il Futuro

L'azienda continua a guardare avanti e offrire sempre più soluzioni innovative per i propri clienti. Grazie alla loro sede logistica e di confezionamento ad Atri, Kodicebagno , insieme a Kiamami Valentina, si mette al servizio dei potenziali clienti anche nel mercato B2B e non sono nel mercato e-commerce.

In conclusione, Kodicebagno srl è un'azienda che ha fatto della qualità e dell'innovazione la sua missione principale.

Per scoprire di più, visita il loro sito web qui.