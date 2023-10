Humangest presente a Progress per orientare al lavoro

Dal 20 al 22 ottobre 2023, il Polo Fieristico d'Abruzzo a Lanciano ospiterà"Progress," un evento dedicato al lavoro, al sociale e alla formazione.

Humangest, l'Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, è riconosciuta per la sua stretta connessione ai territori in cui opera, facendo leva su una capillare rete di filiali e per la sua incrollabile attenzione alle esigenze formative e occupazionali delle persone coinvolte nella sua sfera d'azione. Il suo team partecipa attivamente ai Career Day e alle fiere del Lavoro, che fungono da occasioni preziose per il dialogo e la sinergia tra aziende, candidati e le istituzioni locali. Questo impegno è perfettamente in sintonia con la missione di Humangest, volta a agevolare l'incontro tra chi è alla ricerca di un'opportunità lavorativa e chi ne offre.

Di conseguenza, Humangest non poteva non partecipare a "Progress." L'evento, sostenuto da Lancianofiera e la Regione, si configura come una rara opportunità di interazione tra coloro che cercano un'occupazione, le imprese, i responsabili delle selezioni e i formatori. La fiera ospiterà sessantacinque espositori e offrirà una vasta gamma di iniziative orientate alla formazione, all'orientamento professionale, alle possibilità di impiego e all'aggiornamento professionale.

Dotata di una rete composta da oltre 90 filiali in Italia e in Europa, Humangest si posiziona come un'azienda leader nella ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione. Inoltre, offre servizi di formazione, ricollocazione professionale, gamification ed executive search, oltre a soluzioni di reclutamento e mobilità a livello internazionale.

L'approccio distintivo di Humangest è basato su un'attenzione mirata alle necessità specifiche di ciascuna azienda, consentendo così di fornire soluzioni di consulenza personalizzate. Questa filosofia operativa l'ha posizionata come punto di riferimento nel mercato del lavoro, dotata della capacità di analizzare e anticipare costantemente le principali tendenze.

Grazie a un database interno con oltre due milioni di profili, Humangest ha conquistato la fiducia di oltre 2.000 aziende e inserisce circa 10.000 persone nel mondo del lavoro ogni mese. Questi risultati rappresentano una testimonianza del successo e dell'impegno costante di Humangest nel contribuire a creare opportunità di lavoro e sviluppo professionale sia per gli individui che per le imprese.