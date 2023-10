Da Bacone guadagna 3 punti sulla guida Gambero Rosso 2023

Da 76 punti del 2022 a 79 del 2023, il Gambero Rosso conferma la qualità del ristorante Da Bacone sul lungomare di Pescara.

Grazie all'attenzione per i dettagli, l'uso di ingredienti di alta qualità e la creatività nella presentazione dei piatti tradizionali della marineria pescarese il ristorante della famiglia Romano è diventato un punto di riferimento per gli amanti del pesce e, grazie alla importante cantina, per gli appassionati di vini e champagne.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 085 42 12 280

CHIAMA ORA

Come raggiungere il ristorante

INDIRIZZO: Lungomare Matteotti 54 - Pescara