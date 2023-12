'Arte in barricaia' con Sara Quida per Mastrangelo Tenimenti

Arte in barricaia, dall’Abruzzo il progetto eno-artistico di Mastrangelo Tenimenti del Grifone Etichetta da collezione, limited edition, per 100 bottiglie di Angelo Rosso Montepulciano d’Abruzzo Doc.

Interpretazione pittorica dell’artista Sara Quida di Spoltore (Pe).

Mastrangelo Tenimenti del Grifone conclude il 2023 dedicando al Montepulciano d’Abruzzo Doc Angelo Rosso un nuovo “vestito” in edizione limitata. Un’opera pittorica creata nella barricaia, dall’artista sarda Sara Quida, diventa un’etichetta e oggetto di collezione destinato a chi ricerca il dettaglio.

Questa è l’essenza dell’iniziativa presentata alla stampa di settore, autorità, mondo della ristorazione, imprenditoria e tour operator, lo scorso lunedì 4 dicembre presso la barricaia aziendale ubicata nella tenuta di Santa Teresa di Spoltore (Pe).

Per il titolare dell’azienda – Filiberto Mastrangelo, medico di professione – la barricaia di 200 mq con capacità di stoccaggio di 8 hl, non è solo uno spazio destinato all’affinamento dei vini più pregiati, bensì un ambiente multifunzionale in cui l’arte e altre espressioni creative amplificano il potenziale del mondo enoico. Da qui la scelta di aprirla agli appassionati per eventi particolari. L’iniziativa di esordio è stata una miniverticale di Angelo Rosso Montepulciano Abruzzo Doc dedicata ai membri dello Star club, il fidelizzato wine club. Occasione in cui l’artista Sara Quida, sarda trapiantata a Vasto (Ch), nel corso di una live performance diede vita al quadro poi diventato etichetta.

L’opera incorpora schizzi di Angelo Rosso e appartiene alla serie pittorica “Graffi d’amore”.

L’azienda Mastrangelo rappresenta una lunga vocazione di famiglia tramutata in nuove idee; le origini rimandano a un casato regale spagnolo del 1300. Rinasce nel 2000 dalla grande passione di Filiberto che, visibilmente commosso durante la conferenza stampa, ha ripercorso l’evoluzione dell’azienda nel tempo, grazie alla tenacia e il sacrificio condivisi con sua moglie Martina Danelli, delegata regionale per l’Abruzzo dell’associazione nazionale Le Donne del Vino.

Oggi Mastrangelo Tenimenti del Grifone comprende 12 ettari di vigneti e uliveti, patrimonio di famiglia, situati sulle vocate colline abruzzesi nelle province di Chieti e Pescara, che permettono di avere le migliori condizioni per favorire una viticoltura e olivicoltura di eccellenza, in grado di valorizzare i prodotti tipici del territorio. I cultivar spaziano dai varietali Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo, insieme a vitigni internazionali; fino alle olive Leccino, Gentile, Nebbio e Taggiasca. La vendemmia e la raccolta delle olive vengono effettuate manualmente per preservare ed esaltare la materia prima. Il progetto Arte in barricaia, che avrà un tema diverso ogni anno e si svolgerà in concomitanza con altre iniziative in fase di progettazione, non è solo un modo per valorizzare il vino, ma consente di dimostrare la versatilità del comparto vitivinicolo capace di coinvolgere tanti ambiti.

A testimonianza dell’importanza di creare rete, oltre alla stampa di settore qualificata, l’evento ha potuto contare con la presenza di Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco; Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo; Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo; Pascal Tinari 1 stella Michelin Villa Maiella; Giovanna De Vincentis, consigliera nazionale di Lady Chef; Marcello Natarelli, Tour Operator Majellando e i referenti di tutte le associazioni di sommelier operanti sul territorio.

I vini aziendali - I vini dell’azienda si suddividono in due linee: Exclusive Selection e Angelo Selection. Nella prima ritroviamo La Riserva del Vicario Montepulciano d’Abruzzo Doc, L’Oro del Cardinale Trebbiano d’Abruzzo Doc e Nuntius, Pecorino Igt. La seconda linea comprende Angelo Rosso Montepulciano d’Abruzzo Doc, Angelo Bianco Trebbiano d’Abruzzo Doc e Angelo Rosa Cerasuolo d’Abruzzo Doc. I nomi dei vini sono un omaggio all’origine ecclesiastica della famiglia Mastrangelo. Mastrangelo Tenimenti del Grifone.