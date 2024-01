Teatro a Pescara, sabato 20 in scena la commedia Toc Toc

Sabato 20 gennaio alle ore 21, presso il teatro Cavour in via Cavour 9 a Pescara, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Toc Toc", una divertentissima commedia scritta nel 2005 da Laurent Baffie.

Oltre alla comicità di ogni battuta e al notevole ritmo che sostiene tutto l’impianto, lo spettacolo offre al pubblico, tra una risata e l’altra, alcuni spunti di riflessione. Primo fra tutti l’affiatamento, la complicità, l’aiuto reciproco che caratterizzano il comportamento dei pazienti, cui fa seguito la convinzione che non si guarisce da soli e, da ultimo, che la presenza dello psichiatra sia meno importante dell’esperienza maturata insieme.

TRAMA

Nell’anticamera di un luminare della neuropsichiatria, sei pazienti attendono il loro turno: ognuno di essi è affetto da TOC (tic ossessivo compulsivo).

Il medico è in ritardo e i pazienti per ingannare il tempo iniziano a confidarsi tra di loro tanto da mettere in piedi una sorta di terapia di gruppo, dove i vari TOC danno vita ad una serie di gags ed esilaranti situazioni; l’improvvisata terapia alla fine sarà la loro miglior medicina.

IL CAST E LA REGIA

Con Cristiano Arsì, Alessandro Calamunci Manitta, Ilaria Mariotti, Dave Campennì, Marco Bellomo, Floriana Corlito e Alessandro Bevilacqua.

Regia di Alessandro Bevilacqua

BIGLIETTI

Lo spettacolo ha un costo di € 10 per i biglietti interi e € 8 per i ridotti (ragazzi fino a 12 anni).

I biglietti sono disponibili online su Ciao Tickets clicca qui per acquistarli ora