Sabato 3 agosto alla piscina comunale di Casoli un "tuffo" negli anni 90

Sabato 3 agosto, presso il parcheggio della piscina Comunale di Casoli in via Lame, andrà in scena un revival imperdibile che vi riporterà nelle atmosfere dei mitici anni ‘90.

La serata, organizzata dall'Associazione Cigno 2000, inizierà alle ore 21 con i 90210, una band che porterà in scena il suo repertorio con i più grandi successi di degli anni '90, dal rock alla disco.

Alle ore 22 parte la Vinyl Session, si torna alle classiche console con gli intramontabili dischi in vinile.

A mezzanotte entrerà in scena lo Special Guest della serata DJ Maurizio Molella, un nome che non ha bisogno di presentazioni, semplicemente un pezzo di storia della disco e dei producer a livello mondiale.

A seguire musica no stop dalle 2 fino alle prime luci dell'alba.

Drink & Food

Durante l'evento saranno presenti stand gastronomici

Info e come arrivare

Per informazioni contattare il 3275412128 → chiama ora

