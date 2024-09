Aperte le porte dell’I.T.S. MOST Academy di Ortona: il giovedì è OPEN DAY

Vuoi diventare un Esperto nei settori del Trasporto e della Logistica; del Trasporto ferroviario, e, da quest’anno, anche della Logistica Industriale? Hai conseguito la maturità e vuoi formarti per entrare, da subito, nel mondo del lavoro?

L’I.T.S. MOST Academy di Ortona apre la sua sede, ogni giovedì, con Open Day dedicati all’Orientamento in ingresso.

In queste occasioni, gli interessati potranno: conoscere il programma, i laboratori, i docenti e le aziende coinvolte nel percorso di studi; fare una simulazione dei test d’ingresso; fare un colloquio motivazionale; avere tutte le informazioni di cui avranno bisogno (iscrizione, tirocini, placement).

I corsi, biennali, rilasciano, dopo il superamento di un esame finale, il Diploma di: “Tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale”; “Tecnico superiore del trasporto ferroviario ed intermodale con qualifica di agente polifunzionale”; “Tecnico Superiore della Logistica e Trasporti per l’Industria 4.0” (a valenza europea), l’acquisizione di patenti professionali e di crediti formativi universitari.

Le Iscrizioni all’Istituto Tecnologico Superiore per la Mobilità Sostenibile, per il biennio 2024/2026, sono aperte da alcune settimane. Per inoltrare la propria candidatura è necessario compilare il form online cliccando sul pulsante qui sotto.

COMPILA IL FORM

Solo 25 allievi, per ciascun percorso formativo, saranno selezionati per i corsi di 1800 ore, destinate ad attività formative in aula e laboratoriali, di cui gran parte per tirocinio aziendale e/o in apprendistato. Durante il percorso sono previste borse di studio ERASMUS+.

Gli interessati potranno presentare domanda di Iscrizione, fino al 30 settembre.

I corsi, erogati a titolo gratuito, nelle sedi di Ortona, Vasto e Pescara, prevedono anche l’attuazione di apprendistati professionalizzanti.

Per ulteriori info: www.itsmost.it