Vai al cinema gratis. Per i nostri lettori 50 posti gratuiti per "Il Maestro" con Pierfrancesco Favino

Il film

Estate, fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative paterne, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis. Per prepararlo al meglio, il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura un ottavo di finale al Foro Italico. Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porterÃ Felice a scoprire il sapore della libertÃ e Raul a intravedere la possibilitÃ di un nuovo inizio. Tra i due nasce un legame inatteso, profondo, irripetibile. Come certe estati, che arrivano una volta sola e non tornano piÃ¹.

Il Maestro Ã¨ prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Playtime. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il film Ã¨ prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri per Indigo Film e da Marco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production.

Il film Ã¨ scritto da Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi, la fotografia Ã¨ firmata da Matteo Cocco, il montaggio da GiogiÃ² Franchini, le musiche originali sono di Bartosz Szpak, la scenografia di Carmine Guarino, i costumi di Mariano Tufano.

