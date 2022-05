Lutto nella Misericordia di Pescara: Ã¨ morto Gianfranco D'Incecco

Lutto nella Misericordia: è morto Gianfranco D'Incecco, uno dei soci fondatori della fondazione di Pescara, costituita nel 1988.

"Il tuo carisma, la tua gentilezza e la tua bontà d’animo saranno per sempre tramandati ai soccorritori-dicono il Governatore, il Consiglio Direttivo, i Volontari ed il Personale dipendente della Fraternita- che verranno e fonte di ispirazione e di esempio per i futuri Confratelli. Sei nei nostri pensieri e non ci arrendiamo: guidati dal tuo spirito continueremo a svolgere le opere di Misericordia e carità che ci hai raccontato attraverso il tuo libro.

Addolorati per la tua perdita vogliamo ricordarti sempre con il sorriso.