Penne: morto l'ex Sindaco Donato Di Marcoberardino

Il Comune di Penne piange la scomparsa dell'ex sindaco Donato Di Marcoberardino. Aveva 67 anni. Ricoprì il ruolo di Primo Cittadino del piccolo comune in Provincia di Pescara dal 2006 al 2011.

I funerali si celebreranno domani, mercoledì 8 giugno, presso la Chiesa della Madonna del Carmine a Penne. Queste le parole dell'attuale Sindaco di Penne Gilberto Petrucci: “A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa di una persona che ha contribuito a scrivere la storia politica della nostra Città. Amministratore comunale e provinciale di lungo corso, e sindaco di Penne dal 2006 al 2011, Donato Di Marcoberdino è stato un punto di riferimento importante per l’Area vestina. Dopo l’esperienza politica, Di Marcoberardino ha continuato il suo impegno nel settore sociale, in particolare nella Fondazione Fogi, di cui è stato un protagonista fin dalla sua costituzione. Un uomo umile e sempre a disposizione della comunità. Mi stringo al cordoglio della moglie, dei figli e dei familiari tutti, lo faccio da Sindaco interpretando di certo il pensiero della città che lo ricorda con affetto”.