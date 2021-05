Il Co.n.al.pa. Pescara - Chieti: "Gli alberi di Via Pantini sono un tesoro della bella Pescara. Vanno salvati"

In data 6 maggio la delegazione Co.n.al.pa. Pescara-Chieti, nella persona della presidente locale Annalisa Petrucciani, ha partecipato all'audizione presso la Commissione Sicurezza e Mobilità Comune di Pescara. Come associazione che si occupa prevalentemente della tutela degli alberi e del paesaggio e di problematiche inerenti il territorio, abbiamo illustrato la nostra posizione riguardo alla salvaguardia degli alberi di via Pantini, asserendo fermamente di essere contrari a qualsiasi abbattimento." spiega la presidente Petrucciani, "Riteniamo sia indispensabile una soluzione alternativa che non vada a creare gravissimi danni al patrimonio, con perdita di servizi ecosistemici che questi alberi producono da decenni. Inoltre, con una sconsiderata azione di taglio, si rischia di impoverire il patrimonio paesaggistico pescarese e cancellare vedute della bella Pescara, con i suoi ultimi paesaggi agresti e verdeggianti."

"Abbiamo sottolineato che la compensazione prevista con i 178 nuovi alberi non può essere considerata una soluzione accettabile." continua Petrucciani, "I giovani alberelli, anche se in quantità maggiore, non potranno mai produrre servizi ecosistemici in egual misura se non dopo decenni. Abbiamo ricordato, inoltre, che i nuovi alberelli dovranno essere sottoposti a continue cure, gestiti da personale qualificato, con ulteriore dispendio di denaro."