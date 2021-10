Pescara, i ragazzi del "De Sterlich" con WWF e Kiwanis hanno pulito Il "Parco delle dune"

Non è bastata la pioggia, comparsa a tratti durante l'intera mattinata, a fermare l'azione di pulizia della spiaggia organizzata sabato 23 mattina a Pescara dal WWF Chieti-Pescara e dal Kiwanis Club Chieti-Pescara in collaborazione con l'ITCG "Galiani-de Sterlich" di Chieti. Ventiquattro ragazzi, insieme ad alcuni volontari delle due associazioni, hanno ripulito da plastiche e altri rifiuti il "Parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune" (zona Madonnina -Ponte del Mare, molo Nord). I risultati, purtroppo, sono stati di rilievo:

"Ci sarebbe piaciuto – ha commentato la presidente del WWF Chieti-Pescara – trovare una spiaggia pulita o almeno non troppo sporca: invece abbiamo colmato una quindicina di sacchi con plastiche di ogni genere, bottiglie anche di vetro, lattine... persino un materasso e residui di fuochi artificiali. Una dolorosa testimonianza di come noi esseri umani maltrattiamo l'ambiente. Ci consola però una constatazione: sono sempre più spesso i giovani a impegnarsi in prima persona e a chiederci di organizzare iniziative di pulizia e di sensibilizzazione e questo ci autorizza a sperare in un futuro migliore".