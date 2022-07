Goletta Verde arriva il 1° agosto a Pescara: ecco tutti gli appuntamenti

Goletta Verde è anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e mondo della pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest’anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l’obiettivo di tutelare i cetacei e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche. Si tratta di un'incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.



Il programma della Goletta Verde a Pescara

Lunedì 1° agosto

Ore 17:30 Aperitivo a bordo di Goletta Verde con Vola Volè national Parrk e la presentazione del progetto FRAMESPORT nell’ambito dell’asse INTERREG V-A CBC Programme 2014-2020, per l’efficienza energetica, riduzione dell'inquinamento e soluzioni ICT dei piccoli porti

Saluti di Federica Barbera, Portavoce Goletta Verde

Intervengono:

Carmine Salce, Presidente del Porto turistico di Pescara

Luigi Albore Mascia, Assessore Comune di Pescara

Lucio Zazzara, Presidente Parco nazionale Maiella

Giuseppe Savini, Presidente Azienda Regionale Attività Produttive

Francesco Di Filippo, Dir. del Servizio Sviluppo locale ed Economia Ittica Regione Abruzzo

Emanuele Imprudente, Vicepresidente Regione Abruzzo

Daniele D’Amario, Assessore Attività Produttive e Turismo Regione Abruzzo

Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo



19 – 20 Visite all’imbarcazione e Laboratori didattici per ragazzi e ragazze di tutte le età. Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare

Martedì 2 agosto

Ore 10 | Spiaggia della Madonnina

FLASH MOB “Sì EOLICO OFFSHORE”

Flash Mob - photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro! Gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde invitano bagnanti e cittadini a vedere con i propri occhi il panorama del prossimo impianto eolico offshore a largo della costa.



Ore 11:00 | a bordo di Goletta Verde, porto turistico

ABRUZZO ENERGETICO: SOSTENIBILE E RINNOVABILE

Intervengono:

Federica Barbera, Portavoce di Goletta Verde

Carlo Masci, Sindaco di Pescara

Gennaro Strever, Presidente Camera di Commercio Chieti – Pescara

Katiuscia Eroe, Responsabile energia Legambiente

Giuseppe Savini, Presidente Azienda Regionale Attività Produttive

Simone Togni, Presidente Anev

Francesco D’Amore, Green Community Sirente Velino

Danilo Di Florio, Autore del testo - Biometria dell'attività economica circolare

Daniele D’Amario, Assessore Attività Produttive e Turismo Regione Abruzzo

Giorgio Zampetti, Direttore generale Legambiente



Ore 17:30 | a bordo di Goletta Verde, porto turistico

Focus Group progetto GO-l.e.n.a. - Fluvia per la creazione di un Ecomuseo Fluviale - programma “Fermenti in Comune” di ANCI

A seguire presentazione Coste in movimento edizione 2022

A cura dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara



Dalle 19 alle 20 - Visite all’imbarcazione e Laboratori didattici per ragazzi e ragazze di tutte le età: Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare

Mercoledì 3 agosto

Ore 10.30 | a bordo di Goletta Verde, porto turistico

Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste dell'Abruzzo e approfondimento sul progetto Life Delfi

Intervengono:

Federica Barbera, Portavoce Goletta Verde Legambiente

Silvia Tauro, Legambiente Abruzzo Youth4Planet

Isabella Del Trecco, Assessore all’Ambiente Comune di Pescara

Nicoletta Di Nisio, Assessore al Mare e Fiume Comune di Pescara

Maurizio Dionisio, Direttore ARTA Abruzzo

Salvatore Minervino, Comandante Capitaneria di Porto Pescara

Mauro Casinghini, Direttore Agenzia regionale Protezione Civile

Fabiano Aretusi, Presidente AMP Torre del Cerrano

Emanuele Imprudente, Vicepresidente Regione Abruzzo

Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud



Ore 11.30 | Visite all’imbarcazione e Laboratorio didattico con gli allievi della squadra giovanile del Pescara calcio

Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare



Ore 14:30

“Dal Life Delfi alla tutela delle tartarughe marine: Legambiente si confronta su biodiversità e specie a rischio”

Evento a bordo di Goletta verde in veleggiata verso l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano dove una tartaruga verrà rilasciata in mare. In collaborazione con l’AMP Torre del Cerrano, la Capitaneria di porto e il Centro Studi Cetacei.

Appuntamento alle 14:15 a bordo di Goletta Verde, partenza ore 14:30

La liberazione avverrà alle ore 16:30 al largo di Torre del Cerrano.

I posti disponibili a bordo sono limitati: i giornalisti interessati potranno accreditarsi entro le ore 21 di martedì 2 agosto inviando una mail all’indirizzo golettaverde@legambiente.it

Dal punto di rilascio, per i partecipanti a bordo sarà previsto il trasbordo sulla terraferma a Torre del Cerrano mediante gommone.

Si ringraziano il porto turistico di Pescara per l’ospitalità e la Camera di Commercio Chieti Pescara