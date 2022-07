Via Sacco, a fuoco un'abitazione a piano terra

Questa mattina, poco dopo le 9 e mezza, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara e il Funzionario tecnico sono intervenute in via Sacco a Pescara per l'incendio di una abitazione non abitata situata a piano terra.

Le squadre hanno spento le fiamme alimentate da rifiuti vari abbandonati all'interno dei locali.

La strada è stata chiusa al traffico il tempo necessario per concludere le opere di messa in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.