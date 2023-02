Arta: lezioni di biologia ed ecologia marina al Liceo 'Maior'

"Biologia ed ecologia dell’ambiente marino” è il tema dell’incontro di educazione ambientale che si è tenuto nelle aule del Liceo Maior di Pescara con i tecnici dell’Agenzia per la tutela dell’Ambiente (Arta).

L’evento, rivolto ai ragazzi dell'indirizzo Liceo scientifico quadriennale TrED, si inserisce nell’ambito della "Learning Week" che ha come tema portante l’acqua.

Il percorso educativo, della durata di 3 ore, è stato affidato ad una ecologa del Distretto provinciale Arta di Pescara, esperta in scienze marine, ed è stato articolato in una parte teorica ed una pratica. Inizialmente gli studenti hanno approfondito l’oceanografia chimica e l’oceanografia biologica, la zonazione dell’ambiente marino, il concetto di ecosistema nonché gli ecosistemi marini, il fitoplancton, il mesozooplancton, i principali inquinanti dell’ambiente marino quali HAB (Harmful Algal Blooms), eutrofizzazione, mucillagini e microplastiche.

Nella sessione pratica, invece, i ragazzi si sono approcciati all’osservazione dei vetrini al microscopio ottico di campioni fissati di fitoplancton, mesozooplancton e microplastiche, per esaminare in maniera più esaustiva gli argomenti ascoltati nella prima parte della mattinata.

«Questa nuova importante sinergia con il liceo Maior – sottolinea il Direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio – è indispensabile per guidare i ragazzi in un approfondimento critico delle tematiche ecologiche e sensibilizzarli ad assumere stili di vita sostenibili, che si traducano in comportamenti virtuosi verso il nostro territorio. Se vogliamo un mare, e in generale, un ambiente sano e vivibile, dobbiamo imparare ad averne cura, partendo dalla sua conoscenza e dal rispetto».