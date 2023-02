Pioggia di consensi per l'Ecotrail dell'Osservanza

Sacralità, promozione del territorio, correre per passione e in libertà dopo la pandemia: queste le caratteristiche salienti del successo che ha riscosso la prima edizione dell’Ecotrail dell’Osservanza a Tocco da Casauria, sotto l’egida Uisp settore di attività atletica Abruzzo e Molise.

Ha vivamente soddisfatto gli organizzatori della Tocco Runner capitanati da Gianluca Crisante e al contempo entusiasmato i circa 140 podisti che si sono presentati all’ombra del convento francescano di Santa Maria del Paradiso per mettersi alla prova lungo il percorso di 10 chilometri (485 metri di dislivello) leggermente imbiancato dalla neve caduta nei giorni precedenti la manifestazione.

Cesare Ciommi della Tocco Runner ha lasciato felicemente il segno per sé e per la sua società di appartenenza che ha organizzato la gara, impiegando 45’52” a raggiungere per primo il traguardo davanti a Mauro Tucceri Cimini (Gruppo Sportivo Celano – 46’39”), Leonardo Di Giacomo (Tribù Frentana – 48’05”), Gianni Baldassarre (Podistica Luco dei Marsi – 48’51”) e Christian Iezzi (Atletica Val Tavo – 49’08”).

In 1.03’39” primo posto assoluto al femminile per Daniela Romilio (Marathon Club Manoppello Sogeda) che si è lasciata dietro di sé Silvia Pizzuti (Bussi Runner – 1.03’53”), la lituana Jurgita Kasetiene (Adriatico Team Polisportiva – 1.04’54”), Miriam Bellanza (Atletica Val Pescara – 1.05’30”) e Chiara Martina (Vini Fantini – 1.08’35”).

VINCITORI DI CATEGORIA

M19-29: Andrea Spezza (Individuale)

M30-39: Gianni Baldassarre (Podistica Luco dei Marsi)

M40-49: Christian Iezzi (Atletica Val Tavo)

M50-59: Danilo Tomei (Let’s Run for Solidarity)

M60+: Fabrizio Sebastiani (Runners Chieti)

F19-29: Chiara Martina (Vini Fantini)

F30-39: Miriam Bellanza (Atletica Val Pescara)

F40-49: Annalisa Fitti (Tocco Runner)

F50-59: Fiorenza Sperandii (Let’s Run for Solidarity)

F60+: Felicita Polsinelli (Polisportiva Ciociara Antonio Fava)

Classifiche complete su Timing Run al link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=128