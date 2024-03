A Porto Allegro un nuovo sito di ricarica per veicoli elettrici Ewiva

Inaugurato oggi, presso il centro commerciale Porto Allegro a Montesilvano, il nuovo sito di ricarica per veicoli elettrici Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, nata per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia. Un traguardo importante per i tanti e-driver abruzzesi. Il nuovo sito, costituito da due colonnine per un totale di quattro punti di ricarica, rappresenta sicuramente un punto di riferimento per tutta la comunità.

Il sindaco De Martinis, presente al taglio del nastro, rivolge "un plauso alla proprietà e al direttore del centro Porto Allegro per aver sposato appieno la volontà di puntare su una mobilità sostenibile, supportando così tutti i clienti che scelgono di muoversi in elettrico. Complimenti ad Ewiva che compie oggi, un altro passo in avanti nella diffusione della rete di ricarica che conta così dieci siti già attivi in Abruzzo e, come primo cittadino, non posso che condividere la scelta e la volontà di proiettarsi sempre più verso un futuro sostenibile e nel rispetto dell’ambiente, cercando di arricchire l’offerta di servizi “green” non solo a beneficio dei residenti, anche per tutte le persone che sceglieranno la nostra Montesilvano come meta della propria vacanza".