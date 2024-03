Rifiuti abbandonati in un'area tra via della Pineta e strada della Bonifica

Antonio Taraborrelli, ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova, ci segnala lo stato di degrado in cui versa un'area di parcheggio tra via della Pineta e strada della Bonifica, dove un tempo sorgeva un distributore di benzina. La zona, nonostante sia stata delimitata in due lati con alcuni coni di cemento, presenta immondizia sparsa (soprattutto bottiglie di vetro e di plastica), fornendo un'immagine non proprio piacevole.

Si tratta di un'area privata, ma Taraborrelli ricorda che è in vigore un'ordinanza del sindaco relativa proprio alle aree private in cui si stabilisce che le stesse vanno tenute in condizioni decorose. Secondo quanto risulta a PescaraNews.net, i coni di cemento sarebbero stati posizionati dal proprietario dopo che in quel punto si era verificato un incidente tra due auto. Tuttavia la zona, pur essendo recintata, è stata utilizzata come discarica dalle persone che lì gettavano rifiuti di qualsiasi tipo, anche ingombranti. Per questo motivo Taraborrelli auspica una maggiore vigilanza.