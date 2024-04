Impianti di teleradiocomunicazione, il Comune di Montesilvano avvia un processo di redazione di regolamenti

Il Comune di Montesilvano, tramite il settore Pianificazione e Gestione Territoriale coadiuvato dal dirigente di settore, l’architetto Domenico Fineo, ha avviato un processo di redazione di regolamenti concernenti gli impianti di teleradiocomunicazione e la misurazione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio. E, in ottemperanza alla normativa vigente, ha incaricato Leganet S.r.l. di elaborare tali documenti. Per assicurare un processo trasparente e partecipativo, il Comune di Montesilvano ha invitato operatori della telefonia mobile, aziende del settore e rappresentanti della cittadinanza, a fornire osservazioni sul progetto entro un periodo di 20 giorni dalla pubblicazione della comunicazione sul sito istituzionale.

Le modalità sono indicate nell'avviso rintracciabile sul sito Internet del Comune. Dopo la raccolta delle osservazioni, il personale amministrativo esaminerà le proposte e preparerà controdeduzioni, con la possibilità di convocare una conferenza in caso di disaccordi significativi. Saranno considerate inammissibili le osservazioni non pertinenti o non supportate da evidenze scientifiche, oltre a quelle pervenute oltre i termini stabiliti o tramite canali di comunicazione non conformi. È importante sottolineare che l'eventuale mancata partecipazione degli interessati non ostacolerà l'adozione delle norme.