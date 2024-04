Pescara, Montesilvano e Spoltore insieme per il progetto “A.R.I.A. - Azioni di Rete per l’Inclusione Attiva”

Il Comune di Montesilvano, il Comune di Spoltore, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, hanno presentato il progetto “A.R.I.A. - Azioni di Rete per l’Inclusione Attiva”, mirato alla realizzazione del progetto regionale “Abruzzo Include 2”, un progetto che intende rafforzare l’occupabilità, puntando sulla progettazione personalizzata di percorsi di inclusione sociale, connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva.

Ad annunciare l’apertura, oggi, del bando per la selezione dei beneficiari del progetto “Abruzzo Include 2”, il sindaco Ottavio De Martinis, il sindaco di Spoltore Chiara Trulli insieme, rispettivamente, a direttore e presidente dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali Eros Donatelli e Sandra Santavenere. Presenti al tavolo anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Spoltore, Nada Di Giandomenico e la dottoressa Federica Zorzi, dell’Azienda Speciale.

Il Comune di Montesilvano insieme all’Azienda Speciale per i Servizi sociali, che eserciterà una funzione di raccordo e coordinamento, risulta capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo composta dal Comune di Spoltore e dai comuni afferenti all’Ambito Distrettuale Sociale n.16 che comprende Catignano, Civitaquana, Rosciano, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Elice, Moscufo, Nocciano e Pianella. Protagonisti attivi del progetto sono anche la ASL di Pescara per il tramite del Centro di Salute Mentale area Nord – Metropolitano, la Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne onlus, l’Arci Pescara Aps, la Società cooperativa sociale “Orizzonte”, Ce.S.Co.T. Abruzzo, C.N.A. Associazione Provinciale di Pescara e Associazione di Promozione Sociale Etipublica Ets.

“Sono molto orgoglioso di presentare e condividere questo progetto insieme al sindaco di Spoltore, Chiara Trulli che ringrazio, anche perché non è la prima forma di collaborazione instaurata in ambito sociale – ha dichiarato il primo cittadino – L’avviso pubblicato oggi si rivolge ai residenti di Montesilvano e a quelli appartenenti all’Ecad n.16 e interessa le categorie più fragili del territorio, individui svantaggiati, disoccupati o inoccupati che presentano forme di disabilità tali che non consentono di accedere con facilità al mondo del lavoro. Grazie all’Azienda Speciale che accompagnerà i beneficiari del progetto, alla Asl di Pescara e alla rete di Enti del Terzo settore coinvolti, saremo in grado di porre attenzione ed intraprendere la giusta direzione per creare sempre più politiche attive di inserimento lavorativo anche per le categorie più svantaggiate”.

“Sono grata al Comune di Montesilvano, al sindaco De Martinis e all’Azienda Speciale per l’importante partnership – ha affermato il sindaco Trulli – Sono sicura che grazie alla forza delle sinergie provenienti dalla Asl di Pescara e dagli Enti del Terzo settore coinvolti nel progetto, troveremo le giuste risorse e le competenze per intervenire sull’inclusione socio lavorativa di soggetti”.

La Presidente dell’Azienda Speciale, Sandra Santavenere, dichiara: “Crediamo in questo progetto e abbiamo puntato ad un’ampia sinergia fra Comuni, Azienda Sanitaria Locale e Enti del Terzo Settore specializzati nell’inclusione lavorativa in una nuova prospettiva. Lavorare in rete può rappresentare la chiave per sostenere tutte quelle persone a rischio esclusione sociale che vedono davanti a sé barriere e difficoltà allo sviluppo dell’autonomia personale e familiare per una partecipazione attiva alla vita sociale, economica e culturale”.

Tramite la partecipazione al bando, saranno selezionati 132 cittadini che potranno effettuare un tirocinio formativo della durata di 12 mesi. Tra i 132 selezionati, 112 saranno i destinatari dei tirocini formativi e 20 i candidati per le borse lavoro. Nell’arco dei 12 mesi di tirocinio, verranno realizzate azioni di Profiling, cioè presa in carico e conoscenza dell’utenza, bilancio di competenze attraverso la ricostruzione di curriculum personale e di vita, l’esplicazione delle competenze e l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, Counseling con attivazione e supporto motivazionale alla persona, Matching fra domanda e offerta di lavoro, attivazione di tirocini extra – curriculari, tirocini d’inclusione e borse lavoro. L’intervento è rivolto a singole persone e nuclei familiari svantaggiati e/o a rischio esclusione, inclusi i cittadini di Paesi terzi che rispondano ai seguenti requisiti di base:

- essere residenti nei Comuni sopra elencati;

- essere in carico ai Servizi sociali oppure in carico al Centro di Salute Mentale Nord/Metropolitano della ASL di Pescara;

- essere disoccupati o inoccupati.

Sarà necessario, inoltre avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere soggetti svantaggiati ai sensi della legge 104 art. 3 comma 1 e 3;

- essere soggetti invalidi civili;

- essere soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr.68;

- essere disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;

- essere soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;

- essere soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;

- essere soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;

- essere soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

- essere over 45 anni;

- essere Cittadini di Paesi Terzi;

- essere senza fissa dimora (secondo quanto stabilito dalla Classificazione ETHOS delle Linee guida nazionali sul disagio adulti);

- essere persone in situazione di povertà certificata da ISEE Ordinario con un valore non superiore a € 9.360.