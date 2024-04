Ripartite le attività di "Montesilvano per l'Ambiente"

Negli Istituti scolastici di Montesilvano continuano le attività didattiche ambientali previste dal progetto “Montesilvano per l’Ambiente”, patrocinato dal Comune di Montesilvano ed organizzato dall’Associazione Culturale Amare Montesilvano in collaborazione con l’Azienda Formula Ambiente della Mc Donald’s, l’Associazione Nuovo Saline e il contributo dell’artista Anita Di Girolamo.

Le attività sono ripartite nella giornata di ieri con i laboratori educativi di “Pittura per l’Ambiente” svolte presso il Plesso di Via Campo Imperatore della Direzione Didattica di Montesilvano. Fino al termine dell’anno scolastico, il progetto prevede ancora 13 laboratori che coinvolgeranno circa 400 alunni dell’ Infanzia e della Primaria.

Tema scelto dall’Artista/Ecologista Anita Di Girolamo è: “Ciclo vitale di farfalle, lombrichi, pipistrelli, ape e medusa”. Nel corso degli incontri, i piccoli artisti lavoreranno a gruppi e ognuno produrrà una parte del lavoro che poi sarà assemblato in un unico grande quadro. A coadiuvare le attività, l’insegnante Paola Candeloro, l’assistente sociale Rosanna Di Toro e l’assistente belle arti Diana Fiori.

Oggi, invece, hanno preso il via anche le attività educative sul tema: “Fiume, mare e laghi”, dedicate alla conoscenza del territorio, tenute da alcuni specialisti dell’associazione Nuovo Saline. In programma, ancora 8 laboratori che prevedono anche alcune lezioni nel corso delle quali verranno mostrati reperti di animali e pesci, abitanti del mare e del fiume. Le primi a partire, oggi, sono state le classi 3A, 3B e 3C del plesso di Via Vitello d’Oro della direzione Didattica.