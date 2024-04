Cure sospese all'ospedale di Chieti, le spese di trasporto saranno pagate dal Comune di Montesilvano

L'amministrazione comunale si occuperà delle spese di trasporto del ragazzo di Montesilvano, affetto da una malattia rara, la sindrome Gorlin-Goltz. Al giovane erano state sospese le cure presso l'ospedale di Chieti, unico centro a erogare quel tipo di trattamento. Ad occuparsi del caso denunciato nei giorni scorsi dal presidente di Carrozzine determinate, Claudio Ferrante, è stato il consigliere delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello, che ha messo in moto la macchina comunale, attraverso il PIS, il Piano di Intervento Sociale, consentendo il sostegno economico delle cure già da domani.

"Si è trattato di un caso di malattia rara molto grave – ha spiegato il consigliere Manganiello – per questo motivo, dopo aver ascoltato anche il sindaco De Martinis, siamo intervenuti subito, facendoci carico delle spese. In questi casi com'è accaduto in passato non potevamo ripensarci ed erano necessarie fin da subito riprendere le terapie. La rete con le associazioni del territorio è importante anche per risolvere casi del genere e siamo contenti di aver superato questo problema di mobilità, un gesto che sicuramente darà sostegno e speranza a questa famiglia, che si è vista lasciata da sola".