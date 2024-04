Rissa prima dell'omicidio, per due bengalesi scatta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Nella mattinata odierna i carabinieri del nucleo investigativo di Pescara hanno dato esecuzione a un'ordinanza del gip di Pescara che stabilisce l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due bengalesi, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. Uno di loro è attualmente irreperibile perché rientrato nel suo paese origine. Il provvedimento è correlato all'uccisione di un altro cittadino bengalese, Khokan Afjal Hassan. Il delitto, come si ricorderà, si è consumato lo scorso 4 gennaio, quando i due connazionali della vittima avevano partecipato attivamente alla rissa che ha poi portato al suo decesso.

Per quella vicenda si trova già in carcere Dahbi Brahim, accusato di aver colpito mortalmente Khokan Hassan. Come spiega una nota, la misura cautelare scaturisce dagli ulteriori approfondimenti investigativi posti in essere dai militari dell'Arma, che hanno consentito di individuare e identificare i due indagati quali compartecipi della colluttazione insieme all'omicida e alla stessa vittima.