Pineta Dannunziana: due visite guidate per conoscerla meglio

La riserva della Pineta Dannunziana nelle ultime settimane in piena attività, dopo il disastroso rogo del 2021, non più solo come polmone verde della città ma anche come luogo di rilevanza culturale a disposizione di turisti e visitatori. E’ il senso della convenzione tra l’amministrazione comunale di Pescara e la cooperativa Il Bosso che già da lunedì I aprile 2024, giorno di Pasquetta, ha accolto quanti hanno voluto partecipare a visite guidate partendo dall’area antistante l’ex Aurum (tel. 0859808009 / info@ilbosso.com/ 3470917463 su WhatsApp).

Lo ha reso noto l’assessore al Verde e ai Parchi Gianni Santilli. In calendario vi sono ora due eventi, il 21 aprile e il 19 maggio, per promuovere l’accessibilità all’interno della Riserva Naturale delle Sorgenti del Pescara a Popoli Terme e della Riserva della Pineta Dannunziana a Pescara. Le due giornate saranno dedicate all’accessibilità dei sordi attraverso visite guidate in LIS.