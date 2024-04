Il LunedÃ¬ del Delfino

Smaltita la delusione per il noioso pareggio interno a reti bianche contro la Virtus Entella, ieri pomeriggio il Delfino è tornato a conquistare i tre punti a spese dell’ormai retrocesso Olbia in terra sarda. La partita è stata spianata da una splendida giocata del solito Davide Merola, che ha costretto il difensore Montebugnoli ad un fallo da espulsione, così da lasciare i suoi fin da subito in dieci. Un rigore dello stesso Merola e un bel goal di Federico Accornero hanno poi chiuso definitivamente i conti. Quasi al novantesimo, poi, è arrivata anche la terza marcatura, ad opera del giovanissimo Luca Sasanelli, da poco entrato in campo.

A due turni dal termine della stagione i biancazzurri hanno pertanto raggiunto l’obiettivo davvero minimo dei play off. Resta da stabilire la posizione finale che, calendario alla mano, salvo sorprese, dovrebbe trattarsi della sesta, non certo la migliore per sperare di andare molto avanti.

Senza una vera punta di ruolo e di peso a disposizione, come già più volte ribadito, non si potranno fare troppi miracoli e nemmeno sperare che la risolva sempre Merola, inutile illudersi. Va dato atto a Emmanuel Cascione di aver però registrato apparentemente bene la retroguardia: nelle quattro gare della sua gestione ha subito una sola rete, fra l’altro a Cesena e solo grazie ad una gentile concessione dell’ex romagnolo Franchini. Purtroppo partendo in griglia dalle retroguardie, i turni dei play off si superano solo segnando almeno una rete in più degli avversari, non sarà sufficiente limitare i danni.

Per il futuro, resta sempre la speranza di un cambio societario che possa riportare il calcio giocato a Pescara, ma si sa, chi di speranza vive disperato muore, quindi meglio non farci troppo affidamento.

Domenica prossima, penultima giornata, il sempre suggestivo e caldo derby dell’Adriatico contro l’Ancona, allo Stadio Cornacchia, con inizio alle ore 16:30. I Dorici sono quasi condannati a disputare i play out e per i biancazzurri l’occasione di vincere almeno questa gara dal sapore non banale per i tifosi è certamente ghiotta.