"Montesilvano per l'Ambiente" incontra Gianluca Milillo

Il progetto "Montesilvano per l'Ambiente" ha fatto tappa, la scorsa settimana, nella sala consiliare del palazzo di città, dove il tecnico Gianluca Milillo dell'associazione Nuovo Saline ha tenuto una lezione sulla biodiversità del fiume. Ad occupare per un giorno il posto dei consiglieri comunali, gli alunni delle classi primarie 4^D e 4^E dell'istituto Troiano Delfico di Montesilvano, accolti dal sindaco Ottavio De Martinis che ha sottolineato l'importanza di trattare certe tematiche sin dalla tenera età, in modo da trasferire nozioni di educazione civica ed ambientale per incentivare i giusti comportamenti da adottare.

Ad accompagnare gli alunni della primaria, oltre al presidente Renato Petra dell'associazione Amare Montesilvano da cui ha origine il progetto, anche i docenti dell'Istituto: Letizia Scoscina, Arianna Longo verde, Ilenia Iezzi, Eugenio Brunetti, Fabia D'Eramo, Lorena Di Serafino. Nel corso dell'incontro i ragazzi hanno scoperto interessanti curiosità sull'ecosistema del fiume e hanno potuto ammirare da vicino i reparti di animali presenti sul fiume.