“Street Illusion”, secondo step per dare un tocco di colore ai marciapiedi del lungomare di Montesilvano

Secondo step per lo “Street Illusion”, l’iniziativa ideata e portata avanti dall’associazione Pro Loco Ville Montesilvanesi con il patrocinio del Comune di Montesilvano, per sensibilizzazione i più giovani alla cura e al rispetto del territorio e dei beni comuni. Anche sabato 13 aprile sono stati circa venti i ragazzi dai 6 agli 11 anni che, attraverso la loro creatività, hanno dato un tocco di colore ai marciapiedi del lungomare di Montesilvano.

Il messaggio è chiaro: colorare e rendere più bella la città che, al tempo stesso, diviene posto in cui poter godere tutti insieme, degli spazi comuni a pochi metri dal mare, sempre nel rispetto dell’ambiente. Un’iniziativa del tutto gratuita che anche i prossimi 20 e 27 aprile farà tappa sul lungomare di Montesilvano. Per chi parteciperà alle giornate di “Street Illusion” è inoltre, previsto un piccolo premio.

Per una migliore organizzazione e riuscita dell’evento, è necessaria la prenotazione. I ragazzi saranno supportati, accompagnati e seguiti dai responsabili della Pro loco. Dal tratto di spiaggia di “Mare Senza Barriere” da cui è partito il progetto, i colori e il messaggio sociale dello Street Illusion si allargano, man mano, per portare allegria e note di colore anche in altre zone della riviera. Prossimo appuntamento con lo Street Illusion sarà sabato 20 aprile.