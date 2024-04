A Montesilvano va in archivio "Primavera che spettacolo"

Il Concerto di Primavera che ha fatto il suo debutto, ieri pomeriggio, nel foyer del Palacongressi di Montesilvano ha concluso in bellezza la rassegna degli eventi del cartellone “Primavera che Spettacolo”. Dopo i quattro Concerti Aperitivo del mese di marzo, il nuovo format ideato dall’amministrazione e organizzato in collaborazione con il maestro Maurizio Di Fulvio, la cultura è sbocciata di nuovo nel weekend. Tre gli appuntamenti che, da venerdì, hanno raccolto successo e gradimento.

Ad aprire la tre giorni di cultura, lo spettacolo “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo, portato in scena dalla Compagnia teatrale Actor&Drama per la regia di Giancamillo Marrone. Le emozioni sono proseguite poi, sabato sera, con il monologo del bravissimo attore montesilvanese Francesco Centorame che, insieme alla musicista e doppiatrice Laura Baldassarre, ha onorato la memoria di Giorgio Gaber con “Io quella volta lì avevo 25 anni”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber.

A conclusione della rassegna, il meraviglioso Concerto di Primavera che, ieri pomeriggio, ha debuttato con la performance di piccolissimi violinisti dell'Associazione musicale Forme della violista Chiara Antico, seguiti dai giovanissimi pianisti Elena Riolo e Federico Delle Monache. Un crescendo di emozioni proseguito dall' Ensemble Forme, dal trio Nino Rota e, in conclusione, dal nostro amatissimo tenore montesilvanese Piero Mazzocchetti, per l’occasione accompagnato al pianoforte dal maestro Gianni Scannella nonché direttore artistico degli eventi primaverili.

Un rassegna nata con l’intento di unire più forme di arte, all’interno della quale hanno trovato la perfetta collocazione le opere degli artisti Edith, Edit Ergilia Di Teodoro e Ravel, Francesco Caravello. L’aperitivo realizzato al termine del concerto dalla Pro Loco Ville Montesilvanesi presieduta da Roberto Di Basilico, ha chiuso in allegria gli eventi primaverili della città di Montesilvano.