Maltrattamenti in famiglia, scatta l'allontanamento d'urgenza per un 48enne

Continua l’azione di contrasto alla violenza domestica da parte della Polizia, che è intervenuta per una vicenda di maltrattamenti in famiglia emersa nello scorso fine settimana. A gestire l’intervento e a mettere in sicurezza una 44enne pescarese sono stati gli agenti della Volante, intervenuti non appena la vittima ha contattato la Sala Operativa della Questura, preoccupata per la sua incolumità. Il marito è stato condotto in Questura dove, terminati gli accertamenti di rito, è stato sottoposto all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

In particolare, nella tarda serata di ieri la donna è stata aggredita all’interno delle mura domestiche dall'uomo, un 48 enne, poi è fuggita in strada dove ha chiesto aiuto al numero di emergenza. Sul posto, in zona Fontanelle, sono intervenute due Volanti, il cui personale ha immediatamente rintracciato la vittima dell’aggressione.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che poco prima il marito l’aveva aggredita fisicamente per futili motivi e, solo grazie ad un attimo di distrazione, la donna era riuscita ad allontanarsi e scappare in strada, da dove ha chiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti, non potendo escludere la reiterazione della condotta violenta, e anche per tutelare la vittima, hanno pertanto disposto, previo avviso all’Autorità Giudiziaria, la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza.