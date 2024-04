25 aprile al Parco di Cocco, chiusura con il concerto gratuito dei Modena City Ramblers

Si è svolta questa mattina, nella sede della Cgil, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile a Pescara. Una serie di attività ideate per onorare una giornata dall’alto valore storico e simbolico, una ricorrenza molto importante all’insegna della inclusione per dare risalto e valore al mondo delle realtà sociali, sindacali, politiche e dell’associazionismo che animano l’antifascismo.

Una grandissima festa fatta di socialità, dibattiti e musica, pensata nell’anno degli Ottantesimi della Liberazione di Pescara e dell’Abruzzo organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, un importante momento partecipativo espressione di tutte le R-Esistenze della città. La giornata si chiuderà con il concerto gratuito dei Modena City Ramblers.

“Quest’anno abbiamo voluto organizzare un 25 aprile ancor più importante – ha dichiarato Luca Ondifero, segretario generale Cgil Pescara – c’è una deriva autoritaria che interessa il nostro Paese e non solo, in questo preciso momento storico bisogna dare un segnale molto importante. Bisogna affermare con decisone i valori della nostra Costituzione”.

“Nulla è definitivo – ha dichiarato il presidente dell’Anpi Pescara Nicola Palombaro – valori come democrazia e libertà vanno difesi ogni giorno, con il nostro impegno. Ricordiamoci che siamo sotto attacco, la nostra Costituzione è sotto attacco, stanno cercando di svuotarla dal di dentro. Sarà una giornata di ricordo, di dibattiti, impegno ma anche di festa”

PROGRAMMA

Ore 9 – Scuola primaria 11 febbraio 1944

Commemorazione di 9 partigiani presso Cippo di Colle Pineta

Ore 11 – Parco ex Caserma di Cocco

Apertura della festa e degli stand delle associazioni aderenti

Attività ludiche e di laboratorio per bambine e bambini a cura di Barbara Magliani e Anna Barba

Ore 13 – Parco ex Caserma di Cocco

Pic-nic della liberazione

Ore 15.30 – Parco ex Caserma di Cocco

Critical Mass della Liberazione a cura di CAP 15

Ore 16.00 – Torneo di calcio a 5 della Liberazione, a cura di ARCI Pescara

Ore 16.30 – Parco ex Caserma di Cocco

Dibattito: Una, democratica e solidale?

La Costituzione tra autonomia differenziata e premierato

Con Vincenzo Calò (segreteria nazionale ANPI)

Lara Gighlione (segreteria nazionale Cgil)

Marcello Salerno (docente di Diritto Pubblico Università Chieti – Pescara)

Ore 20.30 – Parco ex Caserma di Cocco

Miriam ricordi in concerto

Ore 21.30 Modena City Ramblers in concerto