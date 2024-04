Petrelli: "Chiude in positivo il bilancio del lavoro dell’Ufficio Verde del Comune"

“Ben 5mila nuovi alberi piantumati nei primi cinque anni di consiliatura, oltre 2milioni di metri quadrati di verde spalmati sulla città e una Pineta che andremo a potenziare con l’intervento massiccio previsto sul lotto numero 5, devastato dall’incendio di due anni fa, con nuove piantumazioni di latifoglie e pini. Chiude in positivo il bilancio del lavoro dell’Ufficio Verde del Comune di Pescara dopo i primi cinque anni di consiliatura a firma centrodestra che ora deve proseguire il proprio cammino per portare a termine progetti in itinere e programmazione”.

È quanto ha detto il presidente della Commissione Ambiente, Ivo Petrelli, in riferimento all’esito della seduta svoltasi alla presenza del dirigente del settore Verde Mario Caudullo per tracciare un quadro della situazione del settore Verde.

Per l’amministrazione Masci “il giudizio è quello di una promozione a pieni voti: in cinque anni sono stati infatti piantati quasi 5mila alberi, ovvero 4.748 alberi per l’esattezza e ne sono stati abbattuti 2.471, per cui il saldo positivo dal 2019 a oggi è pari a 2.277 nuove piante. Alberi spalmati su 87 aree tra parchi e superfici verdi, orti urbani e aree naturali protette per una superficie verde pari a 2 milioni e 31mila metri quadrati, mentre nel precedente bilancio arboreo del 2019, giunta Alessandrini, la superficie verde era pari a un milione e 921mila metri quadrati”, ha detto ancora Petrelli.

Secondo quanto riportato nel bilancio arboreo, “per le manutenzioni l'importo stanziato è stato pari a 5 milioni 813mila euro, più 2 milioni e 717mila euro per i nuovi interventi. Nel precedente bilancio, invece, le piantumazioni erano state 1.103 e gli abbattimenti 1.053. Per le manutenzioni l'importo stanziato era di 2 milioni 761mila euro, più 689 mila euro per i nuovi interventi. Entro un mese e mezzo – ha annunciato Petrelli – sarà pronto anche il nuovo censimento arboreo che dovrà tenere conto delle nuove piantumazioni effettuate all’interno delle aree scolastiche”.