Cerimonia in Comune per la consegna delle targhe di “Attività Storica”

La Sala consiliare del Comune di Pescara ha ospitato la tradizionale cerimonia della consegna delle targhe recanti il riconoscimento di “Attività Storica” a quegli esercizi commerciali che abbiano maturato un’esperienza longeva in città, contribuendo alla sua crescita economica. Una manifestazione consolidata, a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive, nata per dare lustro alle imprese che abbiano alle spalle una storia significativa.

Si tratta di un riconoscimento cui si accede mediante una richiesta prevista da un bando pubblico, gestito a livello tecnico-amministrativo dal Suap. Sono intervenuti e hanno provveduto alla consegna dei titolari delle attività, 21 complessivamente, il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, l’assessore alle Attività produttive Alfredo Cremonese, le consigliere Maria Luigia Montopolino e Zaira Zamparelli.

In sala, oltre ai titolari delle imprese prescelte, anche i rappresentanti delle associazioni di categoria. La cerimonia di questa mattina ha riguardato ditte commerciali e aziende con un’anzianità di attività compresa tra un minimo di 40 anni fino ad arrivare a 67. Storie di vita, di passaggio del testimone tra generazioni, in alcuni si tratta di aziende avviate dai nonni e condotte oggi dai nipoti. E infatti non sono mancati momenti di commozione e qualche lacrima.