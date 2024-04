Ad Avezzano arriva la capolista: la Pescara Pallanuoto cerca il rilancio contro il Bari

Deve scuotersi il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che dopo un campionato sempre in vetta, con le sconfitte delle ultime due settimane è scivolato al terzo posto in classifica. Sabato 20 aprile alle ore 12.45, ad Avezzano nella 16^ giornata del campionato di Serie B girone 3, arriva la capolista Wp Bari. Per i biancazzurri il momento non è certo dei migliori, ma tempo per piangersi addosso non c'è. Il campionato non aspetta e serve una reazione, per la classifica e per il morale, soprattutto con uno sguardo sui play-off in partenza a maggio.

Play-off che devono essere ancora blindati, possibilmente provando a migliorare la terza posizione attuale. Certo, l'avversario non è tra i più agevoli, ma è altrettanto vero che sfidare la capolista può offrire stimoli difficilmente trovabili altrove. All'andata i pugliesi conquistarono i 3 punti dopo una brutta prestazione del Delfino. Ora i biancazzurri hanno voglia di riscatto, non tanto per l'avversario che avranno davanti, quanto per invertire una rotta che dopo la sosta non è stata in linea con le aspettative.

Dopo la rifinitura di questa sera, mister Paolo Malara andrà a diramare la lista dei convocati. La partita tra Pescara N e PN e Wp Bari verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pescara Pallanuoto a partire dalle ore 12.45.