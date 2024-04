Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si alza forte all'Aurum il grido della Cisl

Continua l'impegno della Cisl per salvaguardare la vita e la salute delle persone che lavorano. Dopo l'assemblea nazionale del sindacato, nonché gli eventi di L'Aquila e Lanciano, oggi la Cisl Pescara ha incontrato all'Aurum lavoratrici e lavoratori per approfondire il tema della salute e della sicurezza sul lavoro: “Dobbiamo fermare questa piaga della società”, è stato ribadito a gran voce durante l'evento. Un confronto con istituzioni e preposti per fare richieste e proposte perché bisogna porre un freno a questa strage e prevenire infortuni e malattie professionali.

La Cisl ha sottolineato la necessità di una strategia nazionale per costruire un grande patto tra il governo, il sistema delle imprese, le organizzazioni sindacali e le regioni. E' stato inoltre ricordato che l'Abruzzo registra il maggior numero di infortuni sul lavoro, e questo deve portare a intensificare ogni sforzo e a investire nella prevenzione e nella formazione.